Сотрудники МЧС провели занятие по пожарной безопасности для школьников Наро-Фоминска

Сотрудники 109-й пожарно-спасательной части провели занятие по пожарной безопасности для учеников Апрелевской школы № 1. Мероприятие состоялось 16 февраля.

Спасатели напомнили школьникам правила поведения при пожаре, рассказали о действиях в экстренных ситуациях и важности соблюдения мер предосторожности дома и в школе. Ребятам продемонстрировали пожарно-техническое вооружение и оборудование, объяснили назначение техники и экипировки.

Особое внимание уделили практике: сотрудники МЧС провели инструктаж по использованию первичных средств пожаротушения и под контролем специалистов дали желающим попробовать поработать с огнетушителем.

«Такие занятия помогают детям не растеряться в опасной ситуации и формируют культуру безопасности с раннего возраста», — отметила заместитель главы округа Елена Кузнецова.

Встреча прошла в формате живого общения, школьники активно задавали вопросы. Полученные знания помогут им увереннее действовать при возникновении пожара и внимательнее относиться к собственной безопасности.