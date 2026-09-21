Сотрудники МЧС провели уроки безопасности для школьников в Воскресенске

Серию показательных уроков для школьников провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с бойцами 2-й пожарно-спасательной части 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. Эти занятия не только познакомили учащихся с профессией пожарного, но и стали важной частью профилактической работы.

Спасатели наглядно показали ребятам, как устроена пожарная машина, рассказали о назначении ключевых элементов оборудования — стволов, пожарных рукавов, аварийно-спасательного инструмента и других необходимых приспособлений. Школьникам объяснили, в какой ситуации применяется каждый предмет и какую задачу решает. Учащиеся с большим интересом осмотрели пожарный автомобиль

Отдельное внимание сотрудники МЧС уделили правилам безопасного поведения. В доступной форме ребятам рассказали, почему нельзя играть со спичками и зажигалками, как быстро распространяется огонь и что делать, если начался пожар.