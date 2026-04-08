Спасатели провели учения на складе в Электроуглях

Во вторник, 7 апреля, сотрудники 238-й, 241-й и 240-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические учения на складе хранения нефтепродуктов в городе Электроугли Богородского городского округа.

По словам начальника части Константина Лелякина, целью мероприятия было повышение готовности пожарно-спасательных подразделений к тушению пожаров на потенциально опасных объектах, а также проверка степени подготовленности работников объекта к эвакуации при пожаре.

В ходе тренировки был смоделирован условный пожар в резервуаре склада легковоспламеняющихся жидкостей. Сотрудники предприятия сообщили о возгорании в службу экстренной помощи «Система-112» и провели эвакуацию рабочего персонала.

Прибыв на место, спасатели сформировали звенья газодымозащитной службы, провели разведку и выяснили, что пострадавших нет. Огнеборцы развернули магистральные линии, подключились к пожарным гидрантам и установили непрерывную подачу воды для охлаждения резервуаров. С помощью пенной установки «ГПС-600» они оперативно ликвидировали возгорание.

«Цели и задачи пожарно-тактического занятия были выполнены в полном объеме», — уточнил Константин Лелякин.