Сотрудники МЧС провели рейды по пожарной безопасности в Подмосковье

В минувшие выходные, 24 и 25 января, сотрудники 280-й, 271-й, 330-й и 207-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали профилактические мероприятия в городских округах Ступино, Серпухов и муниципальном округе Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк подчеркнул, что в рамках рейдов специалисты проводили беседы с жителями, акцентируя внимание на правилах пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.

Александр Голяк пояснил: «В холодную погоду многие домовладельцы начинают активно использовать обогреватели, что сопряжено с определенными рисками. В связи с этим сотрудники противопожарно-спасательной службы настоятельно рекомендовали гражданам не использовать самодельные и неисправные электроприборы».

Кроме того, пожарные предупредили о недопустимости оставления включенных приборов на ночь или в помещениях с водой, а также о запрете размещения легковоспламеняющихся материалов и мокрых вещей рядом с отопительными приборами. В ходе рейдов жителям были вручены листовки с информацией о профилактике пожаров и номерами телефонов экстренных служб.