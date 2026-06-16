Сотрудники МЧС провели рейд по пожарной безопасности в Солнечногорске

Также в рамках межведомственного рейда 12 июня жителям рассказали о правилах поведения на воде. Участники проверили прибрежные зоны и места массового отдыха, а также леса.

В рейде участвовали сотрудники отдела надзорной деятельности и структурных подразделений МЧС, а также полиция и администрация округа.

Особое внимание уделили водоемам, где установлены знаки «Купание запрещено». Также контролировали соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. По итогам проверок составили шесть административных протоколов: три — сотрудники Государственного пожарного надзора и три — представители административной комиссии.

Заместитель главы округа Максим Барков призвал жителей и гостей беречь себя и близких, не оставлять детей без присмотра и обязательно надевать спасательные жилеты на маломерных судах. Он подчеркнул, что безопасность начинается с личной ответственности каждого.

Профилактические рейды проводят регулярно, в выходные и праздники — в усиленном режиме. С 20 апреля в округе действует особый противопожарный режим: разведение костров и сжигание мусора запрещены, за нарушения предусмотрены штрафы. Жителей просят соблюдать правила и сообщать о нарушениях в экстренные службы.​​