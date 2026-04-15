Подмосковные спасатели напомнили жителям села Городец о пожарной безопасности
Во вторник, 14 апреля, работники 324-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» провели разъяснительные мероприятия по пожарной безопасности среди жителей села Городец Коломенского городского округа.
Начальник караула Андрей Поздняков подчеркнул, что главной причиной пожаров является человеческий фактор. В ходе профилактического рейда специалисты подробно рассказали сельчанам о действиях в случае обнаружения задымления или возгорания и дали рекомендации по предотвращению подобных ситуаций.
Андрей Поздняков отметил: «Профилактика пожаров — важнейшая задача каждого из нас, ведь ее цель — не допустить трагедии». Он также напомнил о необходимости ежемесячно проверять исправность электропроводки и розеток, так как большинство пожаров происходит из-за короткого замыкания.