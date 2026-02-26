Сотрудники МЧС провели профилактические беседы в городских округах Подмосковья

В среду, 25 февраля, работники 207-й, 220-й, 271-й, 280-й и 330-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические мероприятия в городских округах Кашира, Серпухов, Ступино и муниципальном округе Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк рассказал, что огнеборцы провели с гражданами беседы о правилах пожарной безопасности.

«Работники противопожарно-спасательной службы подробно рассказали населению о последствиях нарушения требований пожарной безопасности в быту», — отметил Александр Голяк.

Специалисты напомнили жителям о необходимости следить за исправностью электропроводки и не перегружать ее, не оставлять включенными на ночь электроприборы, особенно обогреватели. Огнеборцы призвали не пользоваться самодельными обогревательными приборами, хранить легковоспламеняющиеся жидкости в безопасных местах и не разрешать детям играть с огнем.

Особое внимание было уделено правилам эксплуатации печного отопления и газового оборудования. Спасатели порекомендовали регулярно очищать дымоходы от сажи и не оставлять топящиеся печи без присмотра.