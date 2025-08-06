Сотрудники МЧС провели игровую программу для детей в Воскресенске

Мероприятие под названием «Вперед, спасатели!» провели в атриуме дворца культуры «Цементник». В игровой форме спасатели обучали детей правилам безопасности.

Сотрудники МЧС рассказывали ребятам, как вести себя в экстремальных условиях, продемонстрировали умение работать в команде, скорость и координацию на полосе препятствий. Юные участники мероприятия отгадывали разные загадки и головоломки, а навыки оказания первой помощи отрабатывали на мамах и бабушках.

На вопросы детей отвечали сотрудники 130-й пожарно-спасательной части и инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы, Пожарные также продемонстрировали работу техники, что вызвало большой интерес у ребят.

Такие увлекательные мероприятия, формирующие у детей навыки поведения в чрезвычайных ситуациях, сотрудники учреждений культуры совместно с профильными специалистами организуют в Воскресенске регулярно.