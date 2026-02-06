Сотрудники МЧС проведут лекцию по пожарной безопасности в Одинцове

Мероприятие «Азбука пожарной безопасности» пройдет на звенигородском стадионе «Спартак» 7 февраля. Сотрудники МЧС проведут увлекательное и интересное мероприятие — спасатели в доступной форме напомнят о правилах пожарной безопасности в быту.

Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный, возрастные категории отсутствуют. Гостей на входе будет встречать красочная ростовая кукла «Огнетушитель», которая будет раздавать полезную наглядную агитацию. Кроме того, на мастер-классе можно будет увидеть оснащение современной спецтехники и посмотреть на зрелищную демонстрацию подачи воды.

Сотрудники ведомства покажут огнетушитель в действии и научат им пользоваться. Помимо этого, гостей ждет творческий конкурс на лучший рисунок на тему пожарной безопасности и 35-летия МЧС России. Победителям раздадут ценные призы — автономные пожарные извещатели, которые станут надежной защитой для дома.