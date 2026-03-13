Сотрудники МЧС проведут беседы о пожарной безопасности в Подмосковье

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк отметил, что главная цель таких мероприятий — снижение вероятности возгораний из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности.

Работники противопожарно-спасательной службы рассказали гражданам о мерах предосторожности во время готовки. Они напомнили, что нельзя оставлять детей без присмотра у плиты и подпускать их к включенной технике. Огнеборцы предупредили о рисках, связанных с заливом горящего масла водой, а также о необходимости следить за исправностью кухонной техники и розеток. В завершение беседы работники подразделений раздали гражданам листовки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб.