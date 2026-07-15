Сотрудники МЧС Подмосковья провели противопожарный рейд в СНТ в Ступине

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Ступино 14 июля провели профилактический рейд в садоводческих некоммерческих товариществах. Основной задачей мероприятия стало информирование дачников о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.

Во время обхода инспекторы МЧС пообщались с владельцами участков, напомнив им о запрете на выжигание сухой травы, сжигание мусора и захламление территорий. Специалисты объяснили, что подобные нарушения могут стать причиной крупных пожаров, привести к значительному материальному ущербу и создать угрозу жизни и здоровью людей.

В ходе рейда всем желающим раздали памятки с основными правилами пожарной безопасности, телефонами экстренных служб и рекомендациями по действиям при возникновении возгорания.

Представители МЧС подчеркнули, что своевременная профилактика остается самым эффективным способом предотвращения пожаров, и призвали жителей проявлять ответственность и соблюдать установленные требования.

В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим предусматривает запрет на разведение костров, использование открытого огня, а также сжигание сухой растительности и мусора, особенно на территориях, прилегающих к лесам. За несоблюдение этих требований предусмотрена административная ответственность.

Профилактические рейды в садоводческих товариществах Ступинского округа будут продолжены, чтобы повысить уровень информированности жителей и снизить риск возникновения природных и бытовых пожаров.