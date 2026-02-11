Сотрудники МЧС напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности

В среду, 14 января, работники 271-й, 269-й, 207-й и 332-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды в округах Ступино, Серпухов и Серебряные Пруды.

Первый заместитель начальника территориального управления №13 Александр Голяк отметил, что главная цель таких мероприятий — напомнить жителям о правилах пожарной безопасности в быту. «Во время рейдов огнеборцы посоветовали жителям не использовать электрообогреватели для сушки мокрых вещей, не перекаливать печи, не оставлять включенными на ночь обогреватели и не ставить их возле занавесок», — заключил Александр Голяк.

Спасатели также предупредили граждан об опасности выхода на тонкий лед и катания на стихийных горках. Для закрепления полученной информации жителям раздали профилактические памятки.