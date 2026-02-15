Сотрудники МЧС и ГИБДД ликвидировали последствия крупной аварии в Подольске

В среду, 11 февраля, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции ликвидировали последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на трассе, которая обеспечивает выезд из Подольска на федеральную скоростную трассу «М-2».

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что в службу экстренных вызовов «Система-112» обратились свидетели аварии. Они сообщили о столкновении двух грузовиков и шести легковых автомобилей.

Прибыв на место, огнеборцы 247-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» отключили аккумуляторы машин, чтобы избежать возгорания, и убедились, что никто не пострадал. После того как было проверено отсутствие разлитого топлива на проезжей части, спасатели помогли убрать разбитые автомобили с дороги. Благодаря их оперативным действиям, движение на этом участке трассы было быстро восстановлено.