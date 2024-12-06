Беседу о подвиге военных врачей провели для школьников в Лосино-Петровском

На уроке школьникам рассказали о героизме военных медиков в годы Великой Отечественной войны. Военные врачи и медсестры под огнем спасали жизни солдат, вынося раненых с поля боя и оказывая помощь прямо на фронте.

В период войны в армии и на флоте служило более 700 тысяч медицинских работников. Множество из них погибли, выполняя свой долг. Однако несмотря на огромные потери, медицинская служба продолжала работать, обеспечивая спасение тысяч бойцов.

Школьники узнали, как важен был труд медиков и как их подвиг помог победить в войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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