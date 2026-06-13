Сотрудники логистической компании прошли диспансеризацию в Химках

10 июня в химкинской поликлинике на улице Пожарского прошла выездная диспансеризация для сотрудников компании «МГМ Логистик», в которой принял участие лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев вместе с трудовым коллективом. Работники компании смогли пройти комплексное медицинское обследование, включающее измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмму, спирометрию, антропометрию, а также сдачу общего и биохимического анализов крови.

Врачи определили сердечно-сосудистые риски и при необходимости дали рекомендации по дальнейшему обследованию. Диспансеризация проводилась в рамках программы профилактики заболеваний и раннего выявления отклонений в состоянии здоровья. Организация таких мероприятий на рабочем месте позволяет сотрудникам пройти осмотр без отрыва от трудовой деятельности.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что регулярные профилактические осмотры помогают своевременно выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Корпоративная диспансеризация становится удобным форматом заботы о здоровье сотрудников для многих предприятий округа.