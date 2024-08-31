Сотрудники лесопожарных формирований ликвидировали возгорание в Орехово-Зуеве

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

В Северном участковом лесничестве, находящемся в двух километрах от деревни Малая Дубна в Орехово-Зуевском городском округе, система видеомониторинга зафиксировала возгорание. Его площадь составила 0,04 гектара.

На фотографиях, сделанных с борта патрульного самолета авиалесоохраны, можно увидеть, как пожар выглядит с высоты полета. В оперативном порядке на место происшествия выехали три единицы техники и пять сотрудников лесопожарных формирований. Ликвидация огня заняла чуть более полутора часов.

По предварительным данным, пожар был низовым способом, а причиной возгорания стали действия человека. Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит допрос свидетелей, чтобы собрать дополнительные сведения о происшествии. Подготовленные материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для установления виновников.

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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