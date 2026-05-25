Сотрудники лесной охраны устранили аварийные деревья возле деревни Северово

После получения информации от местных жителей о наличии опасных деревьев в лесном массиве Подольского участкового лесничества были приняты оперативные меры. Инженер-лесопатолог и старший участковый лесничий выполнили обследование и маркировку 14 деревьев, которые имели повреждения стволов и сильный наклон, что создавало высокий риск их падения.

«В рамках государственного задания аварийные деревья убрали своими силами. Проведена рубка всех 14 деревьев, их раскряжевка и складирование. Всего в этом году в рубку назначено 500 опасных деревьев, 277 из них уже убраны», — рассказал старший участковый лесничий Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» Алексей Белоусов.