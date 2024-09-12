Сотрудники лесной охраны провели экоурок для детей в Наро-Фоминске
Сотрудники «Мособллеса» провели экологическую встречу с воспитанниками детского сада «Теремок» в Наро-Фоминске. Они рассказали про то, какие животные там обитают и почему необходимо беречь насаждения.
Встречу провели ко Дню леса в России. Ее организовали сотрудники Наро-Фоминского филиала «Мособллеса», библиотекари и специалисты экологического отдела администрации округа.
Дети из «Теремка» и воспитатель Ольга Ерохина приняли участие в викторине «Жители леса». Ребята в игре узнали, что лес — их дом, а также почему его необходимо беречь.
Лесничие представили массив как многоэтажный дом и наглядно рассказали, что все растения и обитатели занимают определенное место и тесно связаны друг с другом.
В конце встречи воспитанники посмотрели веселый мультфильм об эколятах — Шалуне, Умнице, Тихоне и Елочке. Сказочные герои напомнили, как нужно вести себя в лесу, научили беречь, уважать и заботиться о природе.
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