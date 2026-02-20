Сотрудники лесничеств встретились с жителями округа Шатура

Для информирования о санитарно-оздоровительных мероприятиях сотрудники Осановского и Семеновского участковых лесничеств Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели встречи с жителями деревни Маланьинская и поселка Осаново-Дубовое.

На встречах старший участковый лесничий Александр Морозов рассказал о значении санитарно-оздоровительных работ в лесных массивах вблизи населенных пунктов. Он подчеркнул, что такие мероприятия направлены на улучшение санитарного состояния лесов, предотвращение распространения вредителей и болезней, а также снижение риска чрезвычайных ситуаций.

Специалисты акцентировали внимание на безопасности граждан при нахождении в лесу во время рубок. Они напомнили о необходимости соблюдать установленные ограничения и обращать внимание на информационные аншлаги и предупреждающие знаки.

Жители также интересовались правилами сбора валежника и заготовки дров. Сотрудники лесничества разъяснили действующие нормы и порядок оформления необходимых документов.

По всем вопросам жители могут обратиться за консультацией к специалистам Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес» по телефону: 8 (498) 602-00-32 (доб. 550).