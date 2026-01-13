Сотрудники коммунальных служб Подмосковья приняли участие в акции «Елка желаний»

Работки коммунальных служб Подмосковья приняли участие в благотворительной акции «Елка желаний». Благодаря сотрудникам 30 ресурсоснабжающих организаций исполнились мечты ребят из Подольска, Ленинского округа, Красногорска и Дмитрова.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит в Подмосковье с 2018 года. Традиционно старт ей дает президент Владимир Путин. Записки с желаниями детей может выбрать любой неравнодушный.

Благодаря работникам коммунальных служб Даниил из Подольска получил конструктор, ребята из деревни Мисайлово — игровую приставку, машину на пульте управления и куклу, дети из нахабина — куклу и машинку-вездеход.

Акцию также поддержал Фонд капитального ремонта.