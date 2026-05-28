Сотрудники коммунальных служб благоустроили детские песочницы в Истре

С начала мая специалисты муниципального учреждения «ДОДХИБ» привели в порядок игровые зоны для детей в Истре: отремонтировали песочницы и заменили наполнение по семи адресам. Работы будут продолжать в течение всего лета.

На данный момент ремонт провели на улицах 9-й Гвардейской Дивизии у дома № 41, Юбилейной у дома № 7, Московской у домов № 48а, 48б, 48в, Ленина у домов № 5а и № 9а, Босова у дома № 24, а также в деревне Обушково.

В муниципальном учреждении отметили, что работы направлены на повышение безопасности и комфорта детей во время игр.

В этом году в рамках благоустройства дворовых территорий в округе установят семь новых детских площадок. Всего за последние годы в Истре создали 45 современных детских игровых пространств. Площадки оснастят противоударным покрытием, на месте обустроят уличное освещение и проведут озеленение прилегающей территории.