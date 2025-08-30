Сотрудники коммунальной службы обновили в Истре 7 насосов водоснабжения

Работники МУП «Истринская теплосеть» во время проверки оборудования заменили семь изношенных глубинных насосов, которые круглосуточно обеспечивают водой жилые дома. Теперь ресурс будет поступать без перебоев и отключения.

Мощные насосы МУП «Истринская теплосеть» — это скрытое оборудование, которое работает без остановки. Каждый час оно поднимает на поверхность с глубины свыше 80 метров более 160 кубометров воды. Это целая подземная водная артерия, длина которой составляет 236 километров.

Главные враги насосов водоснабжения — песок, коррозия и постоянная вибрация. Всего за три летних месяца коммунальные службы муниципального округа Истра заменили оборудование в деревнях Сафонтьево, Глебово-Избище, Бужарово, поселках Глебовский, в городе Истра и жилом комплексе «Малая Истра».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал текущий год пиком модернизации теплосетей в Подмосковье, который существенно изменит ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.