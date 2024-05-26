Сотрудники Комлесхоза Подмосковья провели 71 патрулирование 25 мая
Сотрудники Комитета лесного хозяйства провели 71 патрулирование на территории Московской области 25 мая. Они выявили свыше 30 нарушений правил пожарной безопасности.
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов подчеркнул, что всего было выявлено 32 нарушения лесного законодательства.
«В том числе 12 нарушений за въезд транспорта в леса», — добавил Агулов.
Нарушения требований пожарной безопасности могут привести к опасным последствиям. Например, случай романтического завтрака влюбленной пары с палаткой и шашлыком у озера Черное в городском округе Щелково закончился составлением протокола по статье 8.32 КоАП. Им выписали штраф в размере 60 тысяч рублей.
Комлесхоз напоминает, что с 1 апреля в подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон, а с 24 по 27 мая из-за установления IV класса пожарной опасности на территории определенных лесничеств введены ограничения на пребывание граждан в лесах. В это время действуют дополнительные требования пожарной безопасности.
В случае поджога, который привел к лесному пожару, граждане могут понести административную и уголовную ответственность, включая штрафы и лишение свободы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».