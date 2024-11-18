Свыше 6 тысяч обращений матерей принял кол-центр в Ленинском округе за год

В Московской области продолжает работу кол-центр для будущих мам, где можно получить ответы на любые вопросы. Жительницы Ленинского округа за этот год обратились туда более шести тысяч раз.

За десять месяцев 2024 года операторы горячей линии приняли и обработали более 210 тысяч обращений со всей области, что на полторы тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них почти 18 тысяч звонков поступили из других регионов.

Будущие мамы интересуются подготовкой к родам: какие документы и вещи нужны в роддоме, какие услуги предоставляют перинатальные центры, а также подробностями о наборе «Я родился в Подмосковье».

Позвонить в кол-центр можно ежедневно с восьми утра до восьми вечера по телефону: +7 (800-55) 0-30-03. Звонок бесплатный. Также доступен интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

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