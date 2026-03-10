Сотрудники химзавода провели профуроки для студентов в Воскресенске

Сотрудники филиала «ВМУ» компании «Уралхим» в Воскресенске провели серию открытых уроков для студентов местного колледжа. Занятия прошли для будущих мастеров слесарных работ, операторов станков ЧПУ и электриков.

Учащимся рассказали о востребованных профессиях на предприятии, социальных гарантиях и возможностях целевого обучения. Начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала Елена Удовенко объяснила, что сотрудники завода параллельно с работой могут бесплатно получить дополнительное образование.

Своим опытом со студентами поделились начальник ремонтно-механического цеха Иван Муравский и заместитель начальника цеха электроснабжения Алексей Герасимов. Они рассказали об условиях труда, специфике работы на производстве и карьерных перспективах.

«Профориентационные встречи позволяют учащимся определиться с выбором своей будущей профессии, а также с выбором места, где они могли бы построить свою карьеру. Одна из важных тем таких мероприятий — преимущества целевого обучения. Это отличная возможность получить востребованную профессию и уверенность в том, что по завершении учебы студент будет трудоустроен в „Уралхим“», — отметила заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала Яна Агеева.

Мероприятия завершились свободным общением, где каждый студент смог задать вопросы и получить информацию о перспективах трудоустройства.