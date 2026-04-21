Сотрудники химпредприятия встретились со студентами в Воскресенске

С 15 по 17 апреля в Подмосковье прошел региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Специалисты филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» рассказали воспитанникам Воскресенского колледжа о возможностях карьерного роста на предприятии.

На производстве действует программа наставничества: опытные сотрудники передают знания молодым прямо на рабочем месте. Студенты могут проходить практику во время учебы и по дуальному договору начать работать еще до получения диплома. Кроме того, у сотрудников филиала есть возможность продолжить обучение в ведущих вузах страны по партнерским соглашениям.

Многие студенты колледжа уже проходят практику в филиале. В этом году состоится первый выпуск целевой группы химиков. Для стажеров доступно большинство преимуществ социального пакета: дотация на питание, корпоративный спорт, возможность вступить в «Совет молодежи» и участвовать в мероприятиях.

Заместитель директора филиала по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила, что приоритетная задача предприятия — сформировать у студентов четкое понимание их будущего трудоустройства и карьерных перспектив. Для этого практикантов закрепляют за наставниками, выплачивают достойную заработную плату и дают возможность получать профессиональное образование без отрыва от производства.