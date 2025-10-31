Сотрудники химпредприятия в Воскресенске стали призерами «Спортмарафона»

Воскресенский филиала «Уралхим» продемонстрировал выдающиеся результаты на финальных соревнованиях проекта «Спортмарафон „Все — вместе“, прошедших в Учебно-тренировочном центре ФГБУ ПОО „ГУОР г. Бронницы МО“. Команда филиала заняла второе место в общем зачете, подтвердив высокий уровень спортивной подготовки сотрудников.

Спортсмены филиала показали отличные результаты в различных дисциплинах: они стали вторыми в турнирах по настольному теннису, мини-футболу и волейболу, а также завоевали первое место в эстафете «Веселые старты». В индивидуальном зачете в соревнованиях по гребле-индор третье место заняла сотрудница Елена Максимова.

Проект «Спортмарафон „Все — вместе“ реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, с целью популяризации активного образа жизни среди работников предприятий.

Заместитель директора филиала Яна Агеева отметила важность создания условий для поддержания здорового образа жизни и укрепления командного духа среди сотрудников. Успех команды стал ярким подтверждением эффективной работы в этом направлении.