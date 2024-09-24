Сотрудники химпредприятия в Воскресенске стали призерами ежегодного забега

Сентябрь этого года стал по-настоящему триумфальным для сотрудников филиала «Уралхим» в Воскресенске. Они добились впечатляющих успехов в различных спортивных соревнованиях.

Начальник участка цеха КИПиА Дмитрий Салов завоевал серебряную медаль на XI Ярославском полумарафоне «Золотое Кольцо». Его выдающийся результат стал ярким примером целеустремленности и высокого уровня физической подготовки.

Не отставал и начальник цеха РМЦ Иван Муравский, который продемонстрировал отличное время на IV ежегодном легкоатлетическом забеге «Марафон Нижний Новгород».

Благотворительный забег «Пульс Добра» в Коломне принес филиалу сразу две победы. Инженер-технолог цеха ЦСТП Ирина Салова и начальник участка цеха КИПиА Дмитрий Салов стали победителями на дистанции 21.1 километра. Кроме того, начальник цеха КИПиА Дмитрий Корсаков показал отличный результат на дистанции 10 километров, завершив забег за 46 минут.

Впереди у Дмитрия Корсакова еще больше вызовов: он планирует принять участие в предстоящих забегах в Серпухове и Ивановской области, продолжая демонстрировать свои спортивные достижения и укрепляя репутацию команды «ВМУ» как активных и целеустремленных участников спортивной жизни.

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