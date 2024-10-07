Сотрудники химпредприятия поздравили педагогов колледжа в Воскресенске

Воскресенском колледже состоялась торжественная встреча, посвященная Дню среднего профессионального образования, на которой сотрудники филиала «Воскресенские минеральные удобрения» поздравили преподавателей целевых групп. В рамках мероприятия педагоги получили благодарственные письма и подарки в знак признательности за их самоотверженный труд и вклад в подготовку будущих специалистов.

Воскресенский колледж уже давно является надежным партнером филиала «ВМУ». На его базе открыты три класса целевого обучения, в которых обучаются 54 студента. Сотрудники предприятия активно участвуют в образовательном процессе, помогая студентам осваивать профессиональные навыки и разрабатывая учебные программы совместно с преподавателями. Программа наставничества, реализуемая на предприятии, позволяет талантливым выпускникам проявить себя и повысить свою квалификацию.

Заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева отметила важность сотрудничества колледжа с предприятием, так как тесная связка «колледж-работодатель» помогает подготовить специалиста и ориентировать его на конкретное место работы.

Такое взаимодействие не только укрепляет связи между образовательным учреждением и работодателем, но и создает условия для успешной карьеры молодых специалистов, обеспечивая их уверенность в завтрашнем дне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».