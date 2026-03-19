Сотрудники химического предприятия в Воскресенске прошли медицинское обследование

В филиале «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“ состоялся „День здоровья“ — мероприятие, направленное на заботу о самочувствии работников и профилактику заболеваний. Сотрудники компании получили уникальную возможность проконсультироваться с врачами высшей категории, запись к которым в обычных условиях часто требует длительного ожидания.

Прием вели несколько узкопрофильных специалистов: флеболог, кардиолог, уролог и другие. Работники филиала могли пройти электрокардиографию, ультразвуковое исследование почек и щитовидной железы, а также сдать экспресс-анализы крови на уровень глюкозы и холестерина. Всего мероприятие посетили более 200 человек, каждый из которых получил персональные рекомендации от врачей.

Как отметила заместитель директора филиала «ВМУ» по персоналу и социальной политике Яна Агеева, организация «Дня здоровья» — часть комплексной программы по укреплению здоровья сотрудников и созданию комфортных условий труда. В нее также входят добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение и поддержка корпоративного спорта.

Подобные инициативы позволяют работникам проходить важные диагностические процедуры и получать квалифицированную медицинскую помощь без отрыва от рабочего процесса.