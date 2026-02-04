Сотрудники Госавтоинспекции в Одинцове помогают водителям в снегопад

В Одинцовском округе сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям в эти снежные дни. В задачу дорожных полицейских входит не только контроль и профилактика, но и оказание помощи водителям.

Они помогают расчистить снег вокруг буксующих автомобилей, организуют объезды сложных участков дороги, эвакуируют застрявший транспорт. На маршруте патрулирования в Звенигороде экипаж обратил внимание на автомобиль, съехавший в сугроб. Выяснилось, что женщина с небольшим опытом вождения пыталась уступить дорогу встречному транспортному средству и в результате застряла. Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции незамедлительно остановились для оказания помощи. Благодаря слаженным и профессиональным действиям автомобиль был успешно возвращен на проезжую часть.

Водитель транспортного средства выразила искреннюю благодарность. Инспекторы, в свою очередь, напомнили о необходимости повышенной осторожности в сложных зимних условиях и пожелали безопасной дороги.

Одинцовская Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении дистанции, предельной внимательности и снижении скорости на дорогах в период снегопада.