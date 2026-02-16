Сотрудники Госавтоинспекции в Дмитрове спасли пенсионерку из горящего дома

Сотрудники Госавтоинспекции старшие лейтенанты полиции Игорь Грибков и Артем Евсеев помогли жильцам горящего дома на улице Космонавтов в Дмитрове. Они организовали оцепление территории и эвакуировали пенсионерку.

Экипаж ДПС заметил клубы дыма и языки пламени, вырывающиеся из подъезда жилого дома, когда проводили патрулирование. Огонь блокировал основной выход и быстро распространялся.

«Не дожидаясь прибытия экстренных служб, инспекторы начали стучать в окна первого этажа, предупреждая жильцов об опасности», – сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Старший лейтенант полиции Артем Евсеев вместе с жителями использовали стремянку, чтобы помочь пожилой женщине выбраться из задымленной квартиры через окно. В это время Игорь Грибков организовал оцепление опасной зоны, не допуская посторонних к месту пожара.

«После прибытия сотрудников МЧС и окончательной ликвидации возгорания, убедившись, что всем пострадавшим оказана помощь, экипаж вернулся к выполнению служебных обязанностей», – добавила Татьяна Петрова.