Автоинспекторы Серпухова поздравили женщин с Днем матери

В Серпухове прошла акция «Подарок для мамы», приуроченная ко Дню матери. Автоинспекторы вместе с волонтерами поздравили женщин теплыми словами и полезными подарками.

В центре внимания акции оказались женщины-водители и пешеходы. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями движения «Молодая Гвардия» останавливали автомобили и подходили к прохожим, чтобы вручить цветы, сувениры и тематические памятки. Каждый подарок напоминал о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в темное время суток.

Особое внимание уделили безопасности: все участницы акции получили светоотражающие браслеты. Такие аксессуары могут спасти жизнь, делая человека заметным на дороге в любое время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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