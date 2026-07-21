Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на дорогах Чехова

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Чеховский» провели профилактическое мероприятие «Мото-скутер», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта. Всем водителям раздавали памятки для лучшего запоминания основных правил.

Безопасность превыше всего. Об этом жителям и гостям округа регулярно напоминают инспекторы: они напоминают о соблюдении скоростного режима, важности ремня безопасности и вождении в трезвом виде. с наступлением теплого сезона особое внимание уделяют водителям мототехники.

Сотрудники Госавтоинспекции останавливали мотоциклы и скутеры, проверяли техническое состояние, наличие документов, а также соблюдение скоростного режима и правил маневрирования. Все это сопровождалось разъяснительными беседами. Затем водителям раздавали памятки с основными правилами поведения на дорогое.

Подобные рейды на территории муниципального округа Чехов проходят на регулярной основе.