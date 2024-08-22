Автоинспекторы провели занятие в лагере при школе № 16 в Электрогорске

Сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа напомнили школьникам Электрогорска о важности соблюдения правил дорожного движения. Занятие прошло в летнем лагере при школе № 16.
Госавтоинспекторы регулярно проводят мероприятия для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так, очередная беседа прошла в детском лагере на базе школы № 16 в Электрогорске. Ребятам напомнили, как необходимо вести себя при переходе через дорогу. Эта информация становится особенно актуальной в преддверии нового учебного года.
Инспекторы также напомнили школьникам о световозвращающих элементах на верхней одежде. Они делают пешеходов заметнее в темное время суток.