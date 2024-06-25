Сотрудники Госавтоинспекции провели игровые тренинги для детей в Истре

В рамках социального раунда «Некуда спешить» сотрудники Госавтоинспекции городского округа Истра провели игровые тренинги по правилам дорожного движения для детей всех возрастов. Главной темой стало безопасное движение на самокатах и велосипедах.

Детям в игровой форме рассказали, как правильно переходить проезжую часть, а также о вреде игр рядом с дорогой и о правилах использования самокатов и велосипедов.

В конце мероприятия для детей провели тематическую викторину, чтобы они смогли закрепить материал. Благодаря этой встрече ребята поближе познакомились с работой дорожно-патрульной службы. Инспекторы отвечали на все вопросы юных жителей округа. Также детям вручили памятки по безопасности и провели фотосессию.

В рамках проекта о правилах дорожного движения напомнили также водителям и пешеходам. Подобные мероприятия прошли в автошколах, автосалонах и на автозаправочных станциях.

Социальный раунд «Некуда спешить» продлится в Подмосковье до 30 июня.

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