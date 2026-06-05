Сотрудники Госавтоинспекции проведут лекции для детей в Воскресенске

Сотрудники Госавтоинспекции и представители администрации округа проводят профилактические мероприятия в лагерях дневного пребывания детей, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы напомнили ребятам о правилах дорожного движения для велосипедистов, рассказали, где можно безопасно кататься и как правильно спешиваться при пересечении проезжей части, уделив особое внимание важности использования защитной экипировки.

В игровой форме дети вспомнили основные правила безопасности для пешеходов и пассажиров. Полицейские проинформировали детей о «дорожных ловушках», которые могут ожидать на улице, и объяснили, как их предотвратить. Закрепить полученные знания помогла викторина по правилам дорожного движения. Всем участникам акции автоинспекторы вручили памятки по дорожной безопасности, полезные аксессуары и тематические подарки.