Сотрудники Госавтоинспекции дарили женщинам цветы в преддверии 8 Марта в Воскресенске

В городском округе Воскресенск сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями администрации провели праздничную акцию, приуроченную к Международному женскому дню. Автоинспекторы останавливали на дорогах автомобили, за рулем которых находились женщины, чтобы вручить им цветы, открытки и пожелать безопасных дорог.

В преддверии праздника автоледи могли не волноваться: вместо проверки документов инспекторы ДПС дарили им весеннее настроение. Командир отделения ДПС отдела Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск Денис Краснов рассказал, что акция проводится совместно с администрацией и местными организациями, чтобы поздравить женщин с наступающим праздником, пожелать им успехов в начинаниях и, конечно, напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения.

К доброй традиции ежегодно присоединяется и администрация городского округа Воскресенск. Главная цель организаторов — не только подарить представительницам прекрасного пола цветы и теплые слова, но и еще раз призвать их быть внимательными на дорогах. Каждая остановленная водительница получала не только поздравления, но и памятку с правилами дорожного движения.

Как отметили сами участницы акции, получать цветы от инспекторов было неожиданно, но очень приятно. В Госавтоинспекции надеются, что в праздничные дни женщины будут радовать близких своим мастерством вождения, а инспекторы ДПС будут останавливать их только для того, чтобы подарить цветы и хорошее настроение.