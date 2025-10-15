Сотрудники ГИБДД провели обучающий фестиваль для детей в Серпухове

Марафон творческих программ по безопасности дорожного движения прошел в Дашковской школе в Серпухове. Мероприятие посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники с помощью математических материалов повторили основные правила поведения на проезжей части.

В конкурсе приняли участие 11 команд. Победителя выступят на областном этапе.

Капитан полиции Елена Сергеевна, старший инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения, отметила, что участники серьезно готовились. Это важно, потому что ребята потом смогут проводить программы для младших школьников и формировать правильную модель поведения на дорогах.

Особое внимание уделили воспитанникам детских садов. В этом вопросе родители играют ключевую роль. Личный пример взрослых является главным способом формирования безопасного поведения. Помимо этого, работа с отрядами ЮИД остается одним из эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения числа ДТП с участием несовершеннолетних.