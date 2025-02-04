Сотрудники ГИБДД провели инструктажи для водителей мусоровозов в Подмосковье

Водители и экипажи мусоровозов должны работать с особым вниманием и ответственностью. В Ногинском кластере сотрудники ГИБДД провели для специалистов регионального оператора инструктаж по безопасности дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД проверили работу всех систем техники, включая световую и звуковую сигнализацию, а также системы заднего обзора. Кроме того, они напомнили, что в должностные инструкции внесли новые правила. Согласно им, при движении задним ходом и в жилых зонах один из членов экипажа должен помогать водителю. Также необходимо ежедневно проводить инструктаж по безопасности для всех сотрудников, включая опытных водителей.
Многократного чемпиона-легкоатлета задержали в Москве. Несколько лет он был в розыске
Подозреваемые в похищении мужчины на западе Москвы скрывались в хостеле
USAID сравнили с умирающей на свету плесенью
Студентку МГУ оштрафовали за травлю одногруппников в интернете
«БеспринцЫпные чтения» с Куценко, Исаковой, Михалковой и Цыпкиным — только о любви
Трамп призвал снести сектор Газа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте