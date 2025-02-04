Сотрудники ГИБДД провели инструктажи для водителей мусоровозов в Подмосковье

Водители и экипажи мусоровозов должны работать с особым вниманием и ответственностью. В Ногинском кластере сотрудники ГИБДД провели для специалистов регионального оператора инструктаж по безопасности дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД проверили работу всех систем техники, включая световую и звуковую сигнализацию, а также системы заднего обзора. Кроме того, они напомнили, что в должностные инструкции внесли новые правила. Согласно им, при движении задним ходом и в жилых зонах один из членов экипажа должен помогать водителю. Также необходимо ежедневно проводить инструктаж по безопасности для всех сотрудников, включая опытных водителей.