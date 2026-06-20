Сотрудники «Герофарма» взяли под опеку детеныша зубра

Коллектив фармацевтической компании «ГЕРОФАРМ» принял участие в программе попечительства над животными и стал опекуном детеныша зубра, который родился в Приокско-Террасном заповеднике 30 мая.

Торжественная церемония усыновления прошла на территории заповедника. Сотрудники компании познакомились со своим новым подопечным — молодым зубренком.

По правилам заповедника все зубрята, родившиеся в Московской области, получают имена на «Му-». Для кавказско-беловежского подвида, к которому принадлежит новый подопечный «ГЕРОФАРМ», выбирали между двумя вариантами: «Мурмелад» для мальчика и «Мурмеладка» для девочки.

«До последнего момента мы не знали пол зубренка. Мы голосовали, выбирали из вариантов «Мурафарм», «Мусена», «Мурмелад» и других. И вот теперь у нас официально — Мурмелад!», — поделилась старший менеджер по корпоративным коммуникациям Светлана Жигалова.

Сотрудники «ГЕРОФАРМ» планируют регулярно навещать Мурмелада, пока он будет расти в зубровом питомнике заповедника. В день усыновления для них организовали две экскурсии на территорию питомника и показали среду обитания нового подопечного.