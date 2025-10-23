Сотрудники ГАИ в Домодедове провели социальную акция «Засветись»

В акции «Засветись!» приняли участие ученики школы № 9 в Домодедове. Мероприятие направлено на привлечение внимания к важности ношения светоотражающих элементов.

Танцевальный флешмоб в рамках акции «Засветись!» провели на площадке у школы под сопровождение патрульной машины ГИБДД.

«Мы хотим привлечь внимание водителей и общественности к проблеме дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Светоотражающие элементы помогают сохранить жизнь», — рассказала советник директора по воспитанию Домодедовской школы № 9 Анжелика Манджиева.

Затем школьники, родители и автоинспекторы вышли на пешеходные переходы и провели для горожан экспресс-экзамен по правилам дорожного движения.

«Мы хотим, чтобы в темное время суток не происходили случайные происшествия, ведь часто детей не видно на дороге без светоотражателей», — отметил ученик 9-го класса Алихан Сулейманов.

Инспекторы Госавтоинспекции провели с детьми разъяснительные беседы и показали, как правильно переходить дорогу, а также вручили светоотражающие браслеты.

«Мы всегда напоминаем детям: даже один небольшой элемент на одежде или рюкзаке может спасти жизнь», — подчеркнула инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Маргарита Джавадова.

Профилактическая акция проходит в Домодедове ежегодно. По данным Госавтоинспекции за 9 месяцев 2025 года в Московской области зарегистрировали 121 ДТП с участием пешеходов, где пострадали дети. Мероприятие помогает сформировать у школьников осознанное отношение к безопасности на дорогах.