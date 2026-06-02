Сотрудники ГАИ провели встречу по ПДД для детей в Воскресенске

В Международный день защиты детей территория центра «Фантазия» превратилась в творческо-игровую площадку под девизом «Лето. Дети. Безопасность». Инспекторы напомнили ребятам о правилах дорожного движения.

Для юных гостей мероприятия подготовили игровые и творческие зоны, где каждый мог поиграть, порисовать, смастерить поделку, проявить ловкость и смекалку. На одной из творческих площадок прошел мастер-класс «Мой друг — световозвращатель». Сотрудники Госавтоинспекции вручили детям памятки по правилам дорожного движения и призвали быть внимательными на дорогах.

К финалу праздника на территории центра появились сотрудники дорожно-патрульной службы на настоящих патрульных мотоциклах. Каждый желающий мог почувствовать себя инспектором, посидеть за рулем мотоцикла и сделать памятную фотографию. Мероприятие помогло детям закрепить важные знания о безопасности на дорогах.