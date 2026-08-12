Сотрудники ГАИ организовали профилактический рейд по ПДД в Красногорске

На Павшинском пешеходном мосту в Красногорске прошел профилактический рейд. Проверку организовали сотрудники администрации городского округа совместно с Госавтоинспекцией Подмосковья.

В прошлом году на мосту запретили движение на велосипедах и самокатах. Такое решение приняли для повышения безопасности и удобства пешеходов. На территории установили соответствующие дорожные знаки.

При переходе через мост велосипедисты и пользователи самокатов должны спешиваться и вести транспорт рядом с собой. Требование распространяется на весь пешеходный участок.

Во время рейда специалисты не только выявляли нарушителей, но и проводили разъяснительные беседы. Жителям напоминали о действующих ограничениях и правилах безопасного передвижения по мосту.

Профилактические мероприятия направлены на снижение риска столкновений и формирование ответственного поведения среди велосипедистов и пользователей самокатов.