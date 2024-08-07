Сотрудники ГАИ Одинцова напомнят пешеходам правила дорожного движения

Акция «Пешеход» пройдет на дорогах Одинцовского округа с 5 по 11 августа. Автоинспекторы напоминят жителям о безопасности и раздадут листовки с правилами поведения на дороге.

Анализ аварийности на автодорогах Подмосковья показывает рост количества ДТП, связанных с наездами на прохожих. Цель акции — предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов.

Основными нарушениями пешеходов являются пересечение дороги в неположенном месте, неожиданный выход из-за транспортного средства и движение по проезжей части.

Полицейские напомнили о важности использования световозвращающих элементов на верхней одежде. Они помогают водителям увидеть человека на расстоянии до 400 метров в темное время.

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