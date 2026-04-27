Сотрудники Фонда капремонта Подмосковья присоединились к субботнику в Мариуполе

Сотрудники Фонда капитального ремонта Московской области присоединились к уборке территории Приморского парка в Мариуполе. Это одно самых популярных мест отдыха жителей города.

В 2024 году фонд провел масштабное обновление парка. Вдоль центральной аллеи высадили новые деревья и кустарники, установили информационные стенды с историческими материалами о городе и цифровыми копиями работ Архипа Куинджи.

Кроме того, специалисты восстановили важные городские объекты — монумент Воинам-Освободителям, площадь Ленинского Комсомола и мемориальный Холм Славы. Также они обновили сеть пешеходных дорожек и оборудовали смотровые площадки.

Во время субботника участники привели в порядок территорию: собрали мусор вдоль аллей, убрали сухую листву и ветки, очистили газоны, подмели дорожки и зоны отдыха.

Особое внимание уделили центральной части парка, где проходит тематический маршрут «Тропа сказок», посвященный персонажам произведений Александра Пушкина.

Всего в Мариуполе такие работы прошли сразу на 50 общественных пространствах.