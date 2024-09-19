Сотрудники фармпредприятия в Видном прошли вакцинацию на рабочем месте

В Ленинском городском округе продолжается активная кампания по вакцинации против гриппа. Врачи Видновской клинической больницы провели выездную вакцинацию на одном из фармацевтических предприятий, обеспечивающем лекарственными препаратами и медицинским оборудованием пациентов по всей стране.

В результате 56 сотрудников компании получили прививки от гриппа прямо на рабочем месте, о чем сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Руководитель по персоналу фармацевтической компании Ирина Федотова подчеркнула важность вакцинации. Она отметила, что сотрудники всегда заранее проходят вакцинацию.

Пресс-служба также сообщила, что с начала сентября 60 человек уже привились от гриппа в Центральном парке города Видное. Там мобильная бригада работает по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00.

Также по предварительной записи через портал «Госуслуги» можно поставить прививку в любом амбулаторно-поликлиническом подразделении Видновской клинической больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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