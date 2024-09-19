Сотрудники энергокомпании Подмосковья победили в конкурсе коллективных договоров

Сотрудники филиала компании «Россети» Московский регион» — «Северные электрические сети» получили грамоту губернатора за победу в конкурсе коллективных договоров. Специалисты победили в номинации «Транспорт, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, торговля».

«Наш коллективный договор отражает приверженность принятым в компании „Россети Московский регион“ современным ценностям в области управления персоналом, активному развитию коллектива, сохранению традиций вместе с регулярным повышением компетенции сотрудников, — рассказал директор по персоналу Сергей Урвачев.

Также грамоты получили почетные жители города и другие сотрудники организаций Королева за высокие успехи и достижения.

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