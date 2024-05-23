Сотрудники ДПС провели экскурсию для юного автоинспектора из Раменского

Полицейские провели экскурсию по отделу Госавтоинспекции для школьника, игравшего в сотрудника ДПС на улицах Раменского. Ребенок смог увидеть работу автоинспекции изнутри.

Ранее в соцсетях распространилось видео с ребенком, который в форме дорожного инспектора останавливал машины на дорогах Раменского.

«Полицейские нашли юного „сотрудника ДПС“. Им оказался житель Раменского городского округа — девятилетний мальчик. Ребенка пригласили на экскурсию в отдел Госавтоинспекции, где рассказали о специфике работы и особенностях службы», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские рассказали мальчику, как вести себя на дороге. Для настоящей работы в ДПС нужно еще подрасти, а пока его посвятили в отряд Юных инспекторов движения. С родителями ребенка также провели беседу о соблюдении правил дорожного движения и безопасном поведении на дороге.