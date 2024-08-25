Сотрудники Дмитровского музея лягушки провели для детей участников СВО мастер-класс

Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Сотрудники Дмитровского музея лягушки вместе с партийцами «Единой России» провели мастер-класс для детей участников специальной военной операции. Ребята раскрашивали акварелью патриотические картинки.

Руководитель «Молодой гвардии» Дмитровского округа Алина Марченкова помогла провести мастер-класс. Дети выбирали цвета и раскрашивали картинки, где изображены военнослужащие с российским триколором.

Отметим, что директор музея Юлия Хазова регулярно помогает в организации мастер-классов для детей.

После творческого занятия детям провели экскурсию по музею Дмитровской лягушки.

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